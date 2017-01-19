Центр профилактики и контроля заболеваний объявил начало эпидемии гриппа в Риге, Екабпилсе, Юрмале и Лиепае, где число зарегистрированных больных превысило 100 случаев на 100 000 жителей.

Теперь лечебные и образовательные учреждения этих городов вправе объявлять разные ограничительные меры на посещение мероприятий и визиты родственников в больницу, кроме того, оплачиваются визиты семейного и дежурного врача на дом "гриппующим" пациентам. Врач по телефону уточнит симптомы, если решит, что есть подозрение на грипп — его визит будет стоить 2,85 евро, даже если впоследствии окажется, что это было другое заболевание со схожими симптомами.

За оказанную услугу врач должен будет выдать квитанцию, если же пациент входит в группу, которая освобождена от пациентского взноса (инвалиды первой группы, малообеспеченные, политически репрессированные и др.), то платить вообще не надо. Записываться на визит врача на дом можно до 15.00. Также NVD напоминает, что у семейных врачей каждый день есть час, когда пациент может явиться без предварительной записи на прием.

Проконсультироваться с врачом во внерабочее время своего семейного можно по консультативному телефону семейных врачей — 66016001 — по рабочим дням с 17.00 до 20.00 и по выходным-праздникам — круглосуточно.

NVD напоминает, что в этом сезоне от гриппа уже умерли три человека. Все они — из группы риска — с хроническими заболеваниями и старше 70 лет.