В пятницу, 14 июля, в Салацгриве начинается музыкальный фестиваль Positivus, который продлится все выходные. Водителям нужно считаться с интенсивным движением на Таллинском шоссе, в свою очередь, посетителям мероприятия советуют своевременно планировать поездки.

Одновременно предприятие Latvijas valsts ceļi сообщает о том, что на дорогах продолжаются ремонтные работы. Больше всего светофоров на данный момент на участке шоссе Екабпилс-Резекне (А12) от Стирниене до Варакляны. Там сейчас работают 11 светофоров, поэтому нужно считаться с тем, что поездка займет дополнительный час. На участке от Даугавпилса до Медуми (А13) водители потратят дополнительно полтора часа. На Вентспилсском шоссе (А10) ремонтные работы ведутся на многих участках общей протяженностью 40 километров.

В окрестностях Риги движение может быть затруднено в Улброке (Р5), Сигулде (Р8), у Риги (А5) и Плявиньской ГЭС (P87), а также у моста через Лиелупе на Вентспилсском шоссе (А10). Строительные работы ведутся на дорогах P8 и P85 у Кегумской ГЭС.

В конце этой недели планируется закончить реконструкцию перекрестка Видземского шоссе (А2) и улицы Зинатнес в Сигулде. Только в случае необходимости движение будут регулировать с помощью светофоров.