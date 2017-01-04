Департамент благосостояния Рижской думы призывает жителей быть отзывчивыми и информировать ответственные службы, если в поле зрения попадают люди, живущие в неподобающих условиях. В том числе на улицах, в садовых будках, сараях, заброшенных зданиях, на лестничных площадках или в других местах.

В будние дни просьба информировать мобильную бригаду Рижского приюта по телефону 27023550,по выходным — полицию 110 или звонить по телефону чрезвычайных ситуаций 112 или по телефону неотложной скорой помощи 113. "Помощь находится всего на расстоянии одного звонка, не будем равнодушными!", — отметили в Рижской думе.

В Риге действуют 7 приютов, которые софинансирует самоуправление. В них 714 места, но в случае необходимости число может быть увеличено до 933. Ночные приюты работают с 17:00 до 9:00 утра, но, когда температура ночью меньше -10ºC или температура воздуха ниже 0 ºC и скорость ветра больше 10 м/с, ночные приюты работают круглосуточно.

Ночные приюты для женщин и мужчин:

-ООО V.E.L.G. (Курземский район, Болдерая, ул. Эспланадес, 1);

-Общество Latvijas Sarkanais Krusts (Латгальское предместье, ул. Гайзиня, 7). Людей в алкогольном опьянении принимают круглосуточно.

Ночные приюты для женщин:

-Женское отделение Рижского приюта (Пардаугава, ул. Эйженияс, 2);

-Общество PINS (Зиемельский район, ул. Аптиекас, 1, 5-й корпус).

Ночные приюты для мужчин:

-Мужское отделение Рижского приюта (Латгальское предместье, ул. Маскавас, 208);

-Zilais Krusts (Латгальское предместье, ул. Мазюмправас, 8). Услуги могут получить мужчины (10 мест) с нарушениями опорно-двигательного аппарата (передвигающиеся в инвалидной коляске);

-ООО V.E.L.G (Земгальское предместье, ул. Картупелю, 8).

Лицо до двух месяцев может бесплатно находиться в ночном приюте. Если лицо без статуса нуждающегося в ночном приюте находится более двух месяцев, необходимо производить частичную оплату услуг приюта — 0.64 евро в день. Рижские приюты обеспечивают спальным местом, ужином, оказывают санитарно-гигиенические услуги, проводят дезинфекцию личных вещей, которые можно оставить на хранение, обеспечивают медицинской помощью, безопасностью и консультациями каждый рабочий день.

В декабре во всех ночных приютах в среднем находились 720 человек, что по сравнению с декабрем 2015 года на 12,7% больше, когда услугами ночных приютов воспользовались 639 человек. Больше всего клиентов в приюте ночевали 28 декабря — 746 человек. Новый год в "ночлежке" встретили 697 человек.

Рижское самоуправление софинансирует обеспечение горячим супом — 650 порций в день, пять раз в неделю. Суп можно поесть на месте или взять с собой в своей посуде. Документы показывать не нужно. Горячий суп можно получить в четырех местах Риги:

-возле Агенскалнского рынка, сквер между ул. Маза Нометню и ул. Зеллю. Работает в будни с 12:00 до 13:00;

-ул. Кр. Барона, 126. Работает с понедельника по субботу с 9:00 до 11:00;

-ул. Кр. Барона, 56. Работает ежедневно с 12:00 до 13:00;

-ул. Лактас 8, к-1. Работает в будни с 9:00 до 11:00.