Во время осенней сессии Сейма административно были наказаны шесть депутатов, свидетельствует предоставленная парламенту информация.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассмотрит эту информацию на следующей неделе, а еще через неделю о нарушениях будет сообщено на заседании парламента. Руководитель комиссии Виталий Орлов отметил тот позитивный факт, что по сравнению с предыдущим периодом количество административно наказанных депутатов уменьшилось.

Четыре депутата наказаны за нарушения правил дорожного движения — Ивар Зариньш ("Согласие") и Юрис Вилюмс (Латвийское объединение регионов) оштрафованы за превышение скорости и несоблюдение дистанции, а Артису Расманису (Союз "зеленых" и крестьян) вынесено предупреждение. Ромуальд Ражукс ("Единство") оштрафован за нарушение правил пересечения железнодорожного переезда.

Депутат Иван Клементьев ("Согласие") должен был заплатить штраф за несоблюдение правил бухгалтерского учета, сдачи отчетов и статистической информации, а к депутату Иманту Парадниексу (ВЛ-ТБ/ДННЛ) денежный штраф применен за несоблюдение правил Рижской думы о размещении рекламы, вывесок и других информационных материалов.

В мае прошлого года Сейм отменил иммунитет депутатов за административные правонарушения, постановив, что имена нарушителей будут объявляться с трибуны парламента.

Во время предыдущей сессии административные нарушения совершили десять депутатов.