На 84-м причале в порту Лиепаи можно посетить корабли Viesturs и Visvaldis, на 9-м причале в Рое можно осмотреть корабль Skrunda, на причале 1А в Мерсрагсе — корабль Rēzekne, а в Вентспилсе — корабль Saule. В свою очередь на празднике в Салацгриве за безопасностью будет следить корабль Ausma.