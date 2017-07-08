Во время праздников моря и рыбаков можно осмотреть военные корабли

Foto: Latvijas armija В эти субботу и воскресенье, во время праздников моря и рыбаков, в Лиепае, Рое, Мерсрагсе и Вентспилсе можно осмотреть военные корабли, сообщает Служба береговой охраны. На 84-м причале в порту Лиепаи можно посетить корабли Viesturs и Visvaldis, на 9-м причале в Рое можно осмотреть корабль Skrunda, на причале 1А в Мерсрагсе — корабль Rēzekne, а в Вентспилсе — корабль Saule. В свою очередь на празднике в Салацгриве за безопасностью будет следить корабль Ausma.

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