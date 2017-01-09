Из-за утечки воды пострадало около трети потолка Белого зала в недавно отреставрированном Рижском замке, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ представитель Valsts nekustamie īpašumi Арнис Блодонс.

"К сожалению, потолок Белого зала частично залит водой. Насколько велики повреждения, выяснится сегодня утром", - сказал он.

Блодонс сообщил, что причина протечки установлена и ликвидирована. Утечка произошла из-за повреждения устройства для увлажнения воздуха - прорвало трубу, через которую в прибор поступает вода.

Зал не закрыт, поскольку опасности для людей повреждения не представляют.

Белый зал является одним из самых роскошных помещений замка. До 1917 года его называли Царским, а свое нынешнее название он получил в довоенное время благодаря своему оформлению в светлых тонах.

Белый зал также больше всего пострадал во время пожара в Рижском замке в 2013 году.