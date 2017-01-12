Водителей предупреждают: под Ригой, в Курземе и Земгале на дорогах "черный лед"

Foto: F64 По информации Latvijas valsts ceļi, в четверг, 12 января, водителям нужно быть предельно осторожными, поскольку на дорогах образовался "черный лед". Наиболее опасны трассы в окрестностях Риги, а также в Курземе и Земгале. Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть особо бдительными. "Черный лед" обычно образуется на дорогах, мостах, возле водоемов, на путепроводах и переездах.

15 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.