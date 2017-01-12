Latvijas valsts ceļi призывает водителей быть особо бдительными. "Черный лед" обычно образуется на дорогах, мостах, возле водоемов, на путепроводах и переездах.
Водителей предупреждают: под Ригой, в Курземе и Земгале на дорогах "черный лед"(1)
Foto: F64
По информации Latvijas valsts ceļi, в четверг, 12 января, водителям нужно быть предельно осторожными, поскольку на дорогах образовался "черный лед". Наиболее опасны трассы в окрестностях Риги, а также в Курземе и Земгале.
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