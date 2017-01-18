Водителей предупреждают: в Латвии начинается оттепель, и дороги очень скользкие

Foto: F64 Со среды, 18 января, по всей Латвии начинается период оттепели, днем в Курземе синоптики прогнозируют до +3 градусов. Автоводителям следует считаться с тем, что при таких погодных условиях часть дорог будет скользкой. Особенно это касается тех дорог без асфальтового покрытия, на которых было много снега, предупреждает предприятие Latvijas valsts ceļi. В свою очередь на дорогах с асфальтовым покрытием велика вероятность образования так называемого "черного льда" — тонкой, малозаметной корки льда, которая очень опасна.

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