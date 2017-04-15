Действующее законодательство не запрещает водителям пить алкоголь после того, как машину остановила полиция. Это позволяет выпившим шоферам оправдываться, что алкоголь они пили, только остановившись. И запрет ездить в нетрезвом виде не нарушали. Для того, чтобы исключить эту возможность, Сейм работает над соответствующими поправками.

Депутат Артус Кайминьш призвал коллег поспешить с принятием поправок, поскольку нарушений немало.

Но глава Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормунд Крапсис указал, что депутат основательно преувеличивает число нарушений. Однако и полиция ждет, когда Сейм примет поправки, чтобы закон был всем ясен.

Как уже ранее писал портал DELFI, парламентарии также планируется дополнить закон пунктом о том, что водитель транспортного средства не может отказаться от проверки на наличие в организме алкоголя или наркотических веществ и психотропных препаратов.