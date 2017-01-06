В июле на саммите в Варшаве страны НАТО договорились усилить восточный фланг альянса, дислоцировав в странах Балтии и Польше боевые части примерно по 1000 человек.

Дополнительно к этому в рамках операции "Atlantic Resolve" в Центральной и Восточной Европе будут размещены примерно 4400 военнослужащих американской третьей танковой бригады, которая базируется сейчас в штате Колорадо.

Агентство IAR сообщает, что оснащение, принадлежащее бригаде, в том числе танки "Abrams" и бронемашины "Bradley", в пятницу будут доставлены в порт Бремерхафен на севере Германии.

Военнослужащие начнут переправляться в Европу на этой неделе, и процесс займет примерно две недели. Руководство подразделения будет находиться в Польше.

Военнослужащие США будут размещены также в Литве, Латвии, Эстонии, Болгарии и Венгрии, сообщает агентство.

Первоначально планировалось, что военнослужащие прибудут в конце января, но президент США Барак Обама ускорил процесс с тем, чтобы его преемник Дональд Трамп не мог его остановить.