На этой неделе начались работы по обслуживанию памятника Свободы, во время которых его оградили забором и строительными лесами. Работы планируется выполнить за три месяца, но, по возможности, их будут стремиться осуществить как можно быстрее.
"Если работы начнутся с августа, то через месяц можно было бы привести в порядок верхнюю часть памятника. А на третий месяц строительные леса можно было бы убрать. Забор может простоять немного дольше, но леса от памятника будут сняты раньше", — сказал Граудумс.
Во время обслуживания памятника будут выполнены "регулярные работы, которые накопились годами", добавил реставратор. В частности, почистят три звезды на вершине памятника, восстановят защитное покрытие, выполнят работы внутри соружения, отреставрируют лестницы и т.д. Доступ внутрь памятника Свободы на это время будет закрыт.
Ранее правительство выделило Министерству культуры 193 636 евро для работ по реставрации и обслуживания памятника Свободы. Предусмотрено, что выделенные средства министерство переведет на счета фирмы "Rīgas pieminekļu aģentūrai". Реставрацию памятника должны завершить до конца года.
В последний раз обслуживание памятника Свободы выполнялось в 2006 году, когда была восстановлена позолота его звезд. Ранее реставрационные работы проводились дважды — в 1980-81 годах и 1998-2001 годах.