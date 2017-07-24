В Риге вокруг памятника Свободы как минимум на два месяца будет установлено заграждение. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на главного специалиста по реставрации агентства Памятников Иво Граудумса.

На этой неделе начались работы по обслуживанию памятника Свободы, во время которых его оградили забором и строительными лесами. Работы планируется выполнить за три месяца, но, по возможности, их будут стремиться осуществить как можно быстрее.

"Если работы начнутся с августа, то через месяц можно было бы привести в порядок верхнюю часть памятника. А на третий месяц строительные леса можно было бы убрать. Забор может простоять немного дольше, но леса от памятника будут сняты раньше", — сказал Граудумс.

Во время обслуживания памятника будут выполнены "регулярные работы, которые накопились годами", добавил реставратор. В частности, почистят три звезды на вершине памятника, восстановят защитное покрытие, выполнят работы внутри соружения, отреставрируют лестницы и т.д. Доступ внутрь памятника Свободы на это время будет закрыт.

Ранее правительство выделило Министерству культуры 193 636 евро для работ по реставрации и обслуживания памятника Свободы. Предусмотрено, что выделенные средства министерство переведет на счета фирмы "Rīgas pieminekļu aģentūrai". Реставрацию памятника должны завершить до конца года.

В последний раз обслуживание памятника Свободы выполнялось в 2006 году, когда была восстановлена позолота его звезд. Ранее реставрационные работы проводились дважды — в 1980-81 годах и 1998-2001 годах.