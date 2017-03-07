"Все дороги Латвии за короткое время по мановению волшебной палочки отремонтировать невозможно", — заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис, комментируя ситуацию в Баускском крае, где местная дума призвала правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния дорог.

Кучинскис признал, что состояние дорог в Латвии — это проблема, и не только в Баускском крае. Для решения этой проблемы Министерство сообщения реализует, например, программу сельских дорог, которая предусматривает более качественное покрытие.

"Не могу обещать, что деньги посыпятся из воздуха, и мы немедленно починим все дороги". — заявил Кучинскис, пояснив, что правительство будет приводить в порядок дороги постепенно, с улучшением экономической ситуации в стране.

Как сообщалось, днем ранее депутаты думы Баускского края единогласно проголосовали за резолюцию, принятую краевым консультативным советом по предпринимательству, о состоянии дорог в восьми волостях.

Предприниматели Баускского края требуют немедленной и согласованной политики государства и самоуправлений по сохранению государственной сети грунтовых дорог. Они считают, что для спасения и восстановления дорог нужно немедленно разработать государственный механизм.

Согласно отчету Latvijas Valsts ceļi, в течение последних двух лет состояние автодорог государственного значения в Латвии стало значительно лучше, при этом дороги местного значения и грунтовые стали существенно ухудшились. Дело в том, что ремонт местных и грунтовых дорог проводится только за госсредства, которых не хватает. В свою очередь состояние асфальтированных дорог за последние годы улучшилось.

В прошлом году дорожный ремонт проводился на 134 объектах (1140 км). В порядок приведены 28 мостов, завершены 18 проектов по улучшению движения. На это было затрачено 255 млн. евро, из которых 145 — из госбюджета, а еще 110 — средства еврофондов.