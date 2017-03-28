Несмотря на возражения Латвийской ассоциации радиологов, Латвийской ассоциации ультрасонографистов, Латвийской ассоциации специалистов по родовспоможению и гинекологов, правительство сегодня приняло подготовленные Минздравом поправки к правилам о порядке организации и финансирования здравоохранения, которые снизят расходы на амортизацию оборудования.

Этими поправками Минздрав планирует изменить тарифы на услуги радиологических и других исследований. В правила включены уточненные коды и тарифы медицинских манипуляций, а также новые манипуляции. В тарифы включена стоимость оборудования, в результате чего со снижением амортизационных расходов снизятся и тарифы.

Правила планируется дополнить новыми условиями, предусмотрев оплату расходов Клинической университетской больницы Паула Страдиньша, возникающих в случаях трансплантации донорских органов, чтобы обеспечить максимальное сохранение их функций.

Минздрав подготовил поправки, чтобы усовершенствовать включенные в правила нормы в соответствии с экономической и финансовой ситуацией и с учетом высказанных учреждениями предложений.

Поправки вступят в силу 1 апреля.

Как сообщалось, латвийские ассоциации радиологов, ультрасонографистов, специалистов по родовспоможению и гинекологов опасаются, что поправки помешают замене устаревшего оборудования новым и современным и поставят под угрозу качество диагностики.