Вопрос о введении депозитной системы за стеклянные и ПЭТ-бутылки и "жестянки", обсуждаемый в Латвии уже около 18 лет, опять возвращается в Сейм. Но и в этот раз участники дискуссии не готовы принять окончательное решение, пишет газата Diena.

Министерство охраны среды и регионального развития считает, что надо дождаться 2020 года, чтобы оценить нынешнюю систему и решить, надо ли что-то в ней менять.

В 2014 году на полигонах бытовых отходов в Латвии было захоронено примерно 80% отходов. В ЕС сейчас обсуждается возможность к 2030 году довести этот показатель до 10%, сообщила на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития Алда Озола.

ЕС надеется добиться повторного использования ресурсов. Одним из способов сокращения количества захораниваемых отходов является их сортировка. Латвия должна была ввести систему сортировки отходов до 2014 года, в результате во многих местах жильцы уже сортируют мусор в разные контейнеры у своих домов. Однако не везде это возможно.