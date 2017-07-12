Воровать или "брать смело"? Что грозит пользователям пиратской продукции в интернете

Правда ли, что прослушать песню, не заплатив ее автору — то же самое, что украсть шоколадку в магазине? Так думают лишь чуть больше половины жителей Латвии. Остальные не видят в пиратстве ничего зазорного. Большинство же пользователей интернета — вообще не в состоянии отличить легальные сайты от нелегальных. Притом что штраф за нарушение авторских прав для физических лиц — до 700 евро, а за особо крупный ущерб можно оказаться в тюрьме. Эксперты обсудили актуальную тему на Фестивале общения Lampa.

В середине 2000-х годов в США за пользование нелегальным интернет-контентом были осуждены 18 000 человек. Лишь часть из этих дел закончились решением суда, большинству все же удалось смягчить наказание, пойдя на мировое соглашение с пострадавшей стороной — авторами и правообладателями песен, фильмов, е-книг и прочей виртуальной продукции, которую они качали в интернете. Например, в одном случае человеку пришлось заплатить 5000 долларов за три песни.

Foto: DELFI

На фото: участники дискуссии "Воровать…? или брать смело?"

В конечном счете обвинители — ассоциации звукозаписи — признали, что такая показательная карательная акция создала им отрицательный имидж, а реального влияния на интернет-пиратов не оказала. Ведь большинство нарушителей сами не знали, что поступали противозаконно и были не в состоянии отличить легальные сайты от нелегальных, действуя в интернете по принципу: зашел, увидел, взял, а что, если оно лежало?

Приняли решение, что бороться с частными лицами — себе вредить. Постановили решать спорные вопросы с интернет-провайдерами, которых обязали не то, чтобы за любое прегрешение блокировать нерадивым пользователям интернет или штрафовать, но для начала -слать предупреждения. Ну и, конечно, теми, кто продукцию в интернет выкладывает. А параллельно просвещать общество.

Примерно к тому же, но несколькими годами позже, пришли и в большинстве стран Европы. Ведущий дискуссии рассказал, что в Норвегии еще лет десять назад ситуация была похожа на латвийскую — сегодня у пользователей интернета панический страх зайти на что-то нелегальное: "У них были акции, облавы и наглядный пример суровых наказаний в соседней Дании. Сегодня проблема интернет-пиратства там почти не стоит".