Недостаточно активные действия и непродуманные решения руководства Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) существенно повлияли на ее финансовые результаты, заключил Госконтроль по итогам ревизии.

Несмотря на большое значение РВКУБ в латвийской системе здравоохранения, возросший финансовый оборот и стабильное число пациентов, больница с 2011 года терпит значительные убытки, сумма которых к концу 2015 года достигла 28 млн. евро, указывает Госконтроль. Убытки придется покрывать, по всей вероятности, налогоплательщикам.

РВКУБ — крупнейшее лечебное учреждение в Латвии, в него входят пять стационаров. РВКУБ обеспечивает многостороннюю диагностику и лечение пациентов даже в тех случаях, когда его не обеспечивают другие латвийские больницы. РВКУБ ведет научно-исследовательскую работу, развивает инновации, обеспечивает обучение молодых специалистов и меры по просвещению общества и содействию здоровью.

Госконтроль заключил, что ответственность за создавшуюся ситуацию должно взять на себя как руководство Министерства здравоохранения, долгое время проводившее "политику страуса", не реагируя на проблемы РВКУБ, которые были ему хорошо известны, так и руководство РВКУБ.

Во всех сферах деятельности РВКУБ Госконтроль констатировал невыгодное сотрудничество с оказывающими внешние услуги компаниями, слабый контроль за выполнением заключенных договоров и зачастую — просто отсутствие хозяйственной логики.

Финансовые невзгоды РВКУБ начались в 2011 году, когда из-за кризиса было урезано выделяемое ей финансирование. Руководство больницы не сумело оптимизировать ее деятельность в новой ситуации.

Долго оставался нерешенным и вопрос об использовании помещений РВКУБ, за что несет ответственность также Минздрав. Как показала ревизия Госконтроля, помещения площадью 18,5 тыс. кв м не использовались, а их содержание наносило РВКУБ убытки в размере 424 тыс. евро в год.

Госконтроль вскрыл также ряд других недочетов. Так, несмотня на то, что загрузка установленного в РВКУБ лабораторного оснащения не превышает 60%, в этой сфере тоже привлечены две компании внешних услуг. Не найдено решение по обеспечению услуг пластической хирургии своими силами, хотя отделение пластической хирургии РВКУБ — одно из крупнейших и ведущих в странах Балтии На ведется обучение молодых специалистов за государственные средства, на что Госконтроль указывал Минздраву еще в 2009 году.

Выполнив рекомендации Госконтроля, РВКУБ могла бы существенно сократить ежегодные убытки, но для того, чтобы ее деятельность была полностью рентабельной, требуется более глубокое вмешательство Минздрава, который должен оценить соответствие тарифов специфике РВКУБ и обеспечить более целенаправленный надзор за больницей как за обществом капитала.