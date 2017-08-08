Министр не отрицал, что с предложением к нему обратились депутаты фракции "Единства" и члены партии.

Он сказал, что сейчас готовность взять на себя руководство партией выразили два кандидата — заместитель председателя "Единства" Эдвард Смилтенс и депутат Рижской думы Вилнис Кирсис. Решение об их дальнейшем продвижении партия примет до конца недели.

На вопрос, хочет ли он стать лидером партии, Козловскис ответил, что от комментариев пока воздерживается.

Смилтенс ранее заявил, что не будет выдвигать своей кандидатуры, если фракцией "Единства" продолжит руководить Солвита Аболтиня.