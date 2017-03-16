В 17.30 возле памятника Свободы начался пикет в память жертв латвийских гетто и концентрационных лагерей.

Пикет проводится по заявке бывшего редактора газеты "СМ" Аллы Березовской и продлится до 19 часов.

Участники пикета держат в руках портреты погибших близких и раздают прохожим листовки с текстом: "Когда на улицах Риги чествуют убийц, защищавших гитлеровский режим, мы хотим вспомнить десятки тысяч загубленных ими невинных людей".

В акции участвуют несколько десятков человек. За пикетом наблюдает полиция.

Как сообщалось, Латвийский антинацистский комитет, акция которого днем 16 марта была отменена из-за того, что Рижская дума поручила организаторам перенести ее на несколько десятков метров от памятника Свободы и запретила использовать звукоусиливающую аппаратуру, призвал всех прийти к памятнику Свободы в 17.30, чтобы зажечь свечи в память сотен тысяч мирных жителей Латвии, уничтоженных нацистами.