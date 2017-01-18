Как сообщает передача "900 секунд" телеканала LNT, в будущем функционал приложения планируется расширить — смартфон можно будет подключать с ингалятором, и программа отследит, насколько правильно пациент пользуется ингалятором. Пациенты часто сталкиваются с проблемами, так как ингаляторы могут сильно отличаться между собой.
Врач из Латвии создал бесплатное приложение для астматиков(1)
Foto: PantherMedia/Scanpix
Латвийский врач-пневмонолог Марис Буковскис создал бесплатное приложение для смартфонов Uzelpo.lv, которая напоминает астматикам, что нужно принять медикаменты, а также помогает оценить, как протекает болезнь. Он поясняет, что из его опыта те пациенты с астмой, которые начинают более правильно принимать лекарства, существенно ускоряют процесс своего выздоровления.
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