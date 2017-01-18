Как сообщает передача "900 секунд" телеканала LNT, в будущем функционал приложения планируется расширить — смартфон можно будет подключать с ингалятором, и программа отследит, насколько правильно пациент пользуется ингалятором. Пациенты часто сталкиваются с проблемами, так как ингаляторы могут сильно отличаться между собой.