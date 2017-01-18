Врач из Латвии создал бесплатное приложение для астматиков

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Латвийский врач-пневмонолог Марис Буковскис создал бесплатное приложение для смартфонов Uzelpo.lv, которая напоминает астматикам, что нужно принять медикаменты, а также помогает оценить, как протекает болезнь. Он поясняет, что из его опыта те пациенты с астмой, которые начинают более правильно принимать лекарства, существенно ускоряют процесс своего выздоровления.