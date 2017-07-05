Инспекция здравоохранения (ИЗ) за необоснованно выписанный повторный больничный лист оштрафовала на 700 евро семейного врача Илону Тимченко, сообщает агентство LETA.

На пресс-конференции, организованной Ассоциацией семейных врачей, Тимченко рассказала, что на нее наложили штраф в 700 евро, потому что из-за недочетов в системе e-veselība она не могла продлить больничный лист пациенту и открыла новый больничный задним числом.

Тимченко пояснила, что в e-veselība не предусмотрено продление больничного, а ее пациент за указанный в первом больничном срок не выздоровел, и тогда она решила открыть новый больничный с того же числа, как и первый, только на более длинный срок. Но работодатель пациента усомнился в правомерности такого шага и пожаловался ИЗ, которая и оштрафовала врача.

В Инспекции агентству LETA сказали, что в течение года врач уже дважды совершила такое действие, поэтому ее наказали второй раз, теперь уже штрафом в 700 евро, а первый штраф был меньше. Тогда как в случае повторного нарушения максимальный штраф составляет 1400 евро.

В Министерстве здравоохранения сказали, что конкретный врач оштрафована за повторно необоснованно выписанный больничный, однако никакой связи с системой e-veselība эти случаи не имеют.

В свою очередь в Национальной службе здоровья отметили, что до сих пор врачи выписали с помощью системы e-veselība 21 150 больничных, продлив их более чем в 15 000 случаях. Таким образом, утверждение оштрафованного врача, что в системе не предусмотрено продление больничного, не соответствует действительности.

Как сообщалось, одним из требований бастующих семейных врачей является устранение недочетов в системе e-veselība.