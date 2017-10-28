Несмотря на то, что вакцинация способствовала ограничению ряда опасных инфекционных заболеваний в Латвии за последние 15 лет, население Латвии все еще должно убедиться в необходимости вакцинации. Проведенный в этом году опрос показал, что каждый второй (49%) врач общей практики обсуждает со своими пациентами вопросы, связанные с вакцинацией.

Сегодня вакцинация позволяет людям уберечь себя от 30 с лишним заболеваний, а Всемирная организация здравоохранения следит за созданием еще более 20 новых вакцин от таких болезней как малярия, ВИЧ и другие. В то же время жителей Латвии по-прежнему приходится убеждать в необходимости вакцинации и в личной ответственности каждого за свое здоровье.

Как сообщила Delfi руководитель проектов Baltic Communication Partners Линда Милтиня, эти и другие темы были обсуждены в ходе дискуссии "Увидеть неизвестное — инновативная вакцинация", прошедшей в среду в Рижском университете Страдиня с участием ведущих инфектологов.

Вакцинация избавила мир от оспы, ограничила полиомиелит и другие опасные инфекционные заболевания, подчеркнула в ходе дискуссии заведующая Центром вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска.

Вакцины, включенные в календарь вакцинации за последние 15 лет, позволили ограничить в Латвии такие заболевания как пневмококковые и менингококковые инфекции, отличающиеся очень высоким уровнем смертности. Эффективность вакцины от вызывающего рак шейки матки вируса папилломы человека можно будет оценить через 20-50 лет, когда будет заметно сокращение этой опухоли в группе женщин, сегодня проходящих вакцинацию от этого вируса, отметила Завадска.

При этом многие жители Латвии, не наблюдая губительного действия инфекционных болезней, не сознают важности вакцинации для здоровья общества. "Проведенное в свое время в США исследование показало, что без прививок каждый второй из нынешних выпускников просто не дожил бы до окончания средней школы. Для изменения отношения к вакцинации важно, чтобы люди наглядно убедились в ее несомненной пользе", — признала заведующая Клиникой детских болезней Детской клинической университетской больницы Даце Гардовска.

В свою очередь президент Латвийской ассоциации педиатров, профессор Илзе Гропе сослалась на проведенный в детской больнице опрос родителей, когда все без исключения матери госпитализированных с ротавирусной инфекцией детей признали: знай они раньше о тяжелом воздействии этого вируса на здоровье, непременно бы вакцинировали от него своего ребенка.

Из профилактических препаратов последнего десятилетия существенно улучшили здоровье общества также вакцины против ротавируса и ветряной оспы. Оплаченная государством вакцинация против ротавируса была начата в 2015 году и, как свидетельствуют данные ЦПКЗ, уже через год заболеваемость сократилась наполовину (в 2015 году было 150,5 случаев на 100 000 жителей, а в 2016 — 76,3). С 2008 года, когда в список оплачиваемых государством препаратов была включена вакцина от ветряной оспы, заболеваемость этой инфекцией также снизилась более чем вдвое (в 2008 году госпитализирован 131 пациент, в 2016 году — всего 55).