Также распространены кишечные заболевания. Врач порекомендовал при пребывании внимательно следить за качеством приготовленной еды, а также не гнаться за трендами социальных сетей и не пробовать экзотическую пищу, которая часто не вызывает доверия.

Говоря о том, каких инфекций стоит опасаться туристам сейчас, доктор акцентировал внимание на гепатите А, который последнее время активизировался в европейских странах. "Можно, разумеется, быть очень внимательным, мыть руки, тщательно готовить пищу. Однако намного эффективнее сделать прививку", — рассказал Перевощиков.

Представитель Центра кожных и сексуально-трансмиссивных заболеваний 1-й больницы, дерматолог Алексей Заворин призвал в отпуске с особой осторожностью относится к загару, вне зависимости от температуры. "Солнцезащитный крем надо наносить каждые два часа, тем более если вы часто купаетесь", — рассказал врач.