Все больше людей, думая о своем будущем и будущем своей семьи, ощущают страх, свидетельствуют данные опроса SKDS.

В ходе опроса людей попросили ответить, ощущают ли они в большей мере страх или надежду, думая о своем будущем и будущем своей семьи. В конце 2016 года надежду ощущали 51% населения, страх — 38%. Еще 11% не смогли дать конкретный ответ на вопрос.

В 2014 и 2015 годах с надеждой в будущее смотрели 61% населения, а в 2016 году таких стало на 10% меньше. На 11% больше стало людей, которые, думая о будущем, чувствуют страх. В 2014 году 30% респондентов смотрели в будущее со страхом.

Больше всего пессимистов зафиксировано в 2009 и 2010 году, когда 52% жителей Латвии смотрели в будущее со страхом.