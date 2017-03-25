Жители, самоуправления и предприятия сегодня планируют участвовать в акции "Час Земли", отказавшись от потребления электричества.

Акция "Час Земли" в этом году проводится 25 марта с 20.30 до 21.30. Во время нее жители, самоуправления и предприятия приглашаются на час символически не пользоваться электричеством, чтобы внести свой вклад в дело предотвращения изменений климата.

Акцию организует Всемирный фонд дикой природы. Само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку, однако, по мнению организаторов, акция должна приблизить жителей нашей планеты к пониманию того, что экономия электроэнергии, в конечном счете, позволит снизить вредные выбросы в атмосферу Земли.