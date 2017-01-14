Первая в этом году вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в крупном животноводческом хозяйстве в Кримулде. Продовольственно-ветеринарная служба проводит комплекс мер по ограничению инфекции, среди них - ликвидация зараженных животных.

Как сообщает Delfi Bizness со ссылкой на пресс-службу ПВС, вспышка заболевания зафиксирована в хозяйстве Rukas, где содержится 5023 свиньи. В радиусе трех километров вокруг фермы установлен карантин. в радиусе 10 км - зона наблюдения. В этом районе будет отслеживаться состояние здоровья домашних и диких свиней, а также контролироваться движение транспортных средств.

Ликвидация свиней началась в воскресенье, процесс займет несколько дней.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Эффективных средств профилактики заболевания до настоящего времени не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение животных бескровным методом. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Хозяйство Rukas принадлежит крупному свиноводческому предприятию Ancers. Компания принадлежит Даце Калване, оборот предприятия в прошлом году составил 2,6 млн евро, прибыль - 254 тысячи евро.