Поправку к закону поддержали все 79 депутатов, участвовавших в голосовании. Предложения по законопроекту необходимо подать в Сейм до 28 ноября этого года. Поправки к закону еще предстоит рассмотреть во втором и третьем чтении.

Изменения предложили члены партии "От сердца — Латвии". Лидер партии, депутат Ингуна Судраба считает важным возможность унаследовать эти инвестиции.

"Это увеличило бы интерес людей к инвестированию в эти фонды. Кроме того, это собственность, принадлежащая человеку. Согласно любым другим правам наследования, то, что лично принадлежит человеку, можно унаследовать. Этот принцип должен быть распространен и на эти средства, которые выплачиваются в фонды пенсионного страхования".