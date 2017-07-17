Некоторые латвийские вузы пытаются привлечь абитуриентов с помощью различных акций, более крупные вузы придерживаются регулярных скидок для отдельных категорий студентов, пишет Dienas bizness.

Первый тур приема заявлений на бюджетные места в вузах закончился. Больше всего заявлений подано в Латвийский университет, Рижский технический университет и Латвийский сельскохозяйственный университет. Эти вузы не отличаются особой политикой скидок, они проводят ее продуманно, с целью стимулировать самых успевающих, талантливых и активных студентов. На забывают также о спортсменах, сиротах и молодых людях с ограниченными возможностями.

Однако некоторые вузы, особенно региональные, где бюджетных мест не так много, используют для привлечения студентов традиционные маркетинговые методы предпринимателей, проводя различные акции и применяя скидки.