Плохие результаты экзаменов дают о себе знать - крупные вузы с трудом набирают студентов на обучение по программам естественных и инженерных наук, а региональные вузы остаются полупустыми. Об этом пишет журнал Ir.

В этом году в вузы поступают менее 40% выпускников средних школ, еще меньше способны выдержать конкурс. Абитуриенты с плохими результатами централизованных экзаменов по математике, физике и химии не выдерживают критериев отбора в вузы, поэтому незаполненными остаются не только платные, но и бюджетные места.

Трудности с привлечением студентов и большая раздробленность программ подталкивают вузы к консолидации с целью сократить количество программ обучения с 900 до 600.

В этом году централизованные экзамены за 12-й класс сдали 18 278 выпускников. Сколько из них поступают в вузы, и в какие именно, точно пока не известно. В единой системе заявлений в вузы зарегистрировано 8034 абитуриента.