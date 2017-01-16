В конце минувшей недели, благодаря благоприятной погоде (натуральному снегу и небольшому минусу), большинство любителей горных лыж отправились на ближайшие склоны. Но настроение многих лыжников было подпорчено — слишком долго им приходилось ждать в очереди на подъемники.

Как пишет портал nra.lv, самый большой наплыв лыжников в выходные дни пришелся на ближайшую к Риге трассу в Риестукалнсе. Но в социальных сетях можно было прочитать возмущенные отклики — в очереди на подъемник порой приходилось проводить по 10 минут при немалой цене на скипас (час — 9 евро, два — 11 евро). Неудивительно, что многие лыжники были возмущены таким положением дел.

Спортивный журналист Давидс Эрнштрейтс в социальной сети заметил, что в такой ситуации цены на зимние забавы можно сравнить с поездкой в Австрию или Италию. По расчетам журналиста, каждый спуск, длившийся по 20-30 секунд, ему с сыном обошелся в 1,7 евро.