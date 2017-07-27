В пособничестве гражданам России Александру Куркину и Андрею Попко обвинялся латвийский общественный деятель Владимир Линдерман. Как он рассказал в интервью радио Baltkom, его признали невиновным, а Куркина и Попко признали виновными в хулиганстве.

Суд Рижского района Латвии приговорил Андрея Попко и Александра Куркина к трем месяцам и 27 дням лишения свободы за незаконное проникновение на военную базу в Адажи, рассказал Линдерман агентству ТАСС.

По его словам, это наказание уже отбыто, так как осужденным засчитали срок ареста. Линдерман отметил, что мужчины намерены обжаловать приговор, как только их адвокат получит полный текст обвинения.