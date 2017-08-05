На принадлежащем социальной сети draugiem.lv портале объявлений zip.lv посещаемость намного увеличилась после того, как начались разногласия между "ss.lv" и Службой государственных доходов, сообщил агентству LETA представитель Draugiem.lv Янис Палкавниекс.

Ситуация с порталом ss.lv повлияла, по его словам, не только на zip.lv, но и на другие порталы объявлений. Для популяризации zip.lv в последние дни были предприняты маркетинговые меры. "Мы немного порекламировались, напомнили людям, что есть альтернатива", — сказал Палкавниекс.

По его прогнозам, после того, как ss.lv ушел из латвийской юрисдикции, может измениться доверие клиентов, которые платят порталу, но в целом трудно сказать, насколько это повлияет на ss.lv.

Как сообщалось, СГД решила приостановить деятельность крупнейшего в Латвии портала объявлений в связи с его отказом предоставлять информацию о незарегистрированных автоторговцах. Вечером 3 августа ss.lv сменил доменное имя на ss.com.