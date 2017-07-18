Покинувшие на этой неделе партию "Единство" депутаты Сейма обсуждали возможное сотрудничество и с представителями партии "Progresīvie", однако пока решили идти каждый своим путем, рассказал агентству LETA член правления партии Мартиньш Коссович.

Партия "Progresīvie" основана в конце февраля и является социал-демократической. Коссович подтвердил, что разговор с бывшими членами "Единства" был, но подчеркнул, что прежде чем обсуждать сотрудничество, нужно прийти к пониманию ценностей и экономических установок будущей политической силы.

"Progresīvie" планирует участвовать в выборах Сейма, поэтому работает над тем, чтобы в партии были необходимые 500 человек. Сейчас в ее рядах 300 человек, но Коссович уверен, что нужное количество будет достигнуто.

Как ранее во вторник заявила Илзе Винькеле, пятерка депутатов, покинувшая "Единство", возможно, присоединится к созданной в начале года группе единомышленников, о которой через несколько недель будет рассказано подробнее.

"Есть новая группа людей, которые не были в политике. Они обладают широким мировым видением и опытом. У них либерально-демократические взгляды, которые обладают силой, особенно в нынешний момент, когда дела в латвийской политике пошатнулись. Латвийской политике жизненно необходим приток молодых людей, которым важны либеральные демократические ценности. В свое время "Единство" было платформой, которая могла объединить людей с такими ценностями, но в течение времени предложение таких ценностей уменьшилось", — пояснила Винькеле в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

Она признала, что покинувшая "Единство" пятерка готова присоединиться к этой группе единомышленников. При этом политик подчеркнула, что главный факт в данной ситуации — это готовность молодых людей немного отложить свои дела в сторону и работать над созданием нового политического пространства Латвии.

Как уже сообщалось, депутаты Сейма Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Алексей Лоскутов и Андрей Юдин вышли из партии "Единство".

В то же время депутаты продолжат работать во фракции "Единства". Как сообщила ее руководитель Солвита Аболтиня, они были избраны по списку "Единства" и больших идеологических разногласий по вопросам, которые рассматривает фракция, нет.

Юдин сообщил, что вышедшие из партии депутаты продолжат конструктивную работу и будут поддерживать правительство. Он рассказал, что в настоящее время идет работа над созданием новой партии, но пока воздержался назвать людей, которые в нее войдут.

В свою очередь Чигане отметила, что в политическом спектре Латвии имеется спрос на центристскую партию с четкой проевропейской позицией. Учредить ее планируется до конца лета.