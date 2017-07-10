Как уже сообщал Delfi, на многих автодорогах страны этим летом проводятся ремонтные работы. На части участков восстановление асфальтового покрытия уже завершено, однако предприятие Latvijas Valsts ceļi просит водителей соблюдать ограничения скоростного режима, установленные соответствующими знаками.

Как пояснили в Latvijas Valsts ceļi, введение ограничений (50 км/ч и 70 км/ч) на тех участках дорог, которые уже готовы, является обоснованным. Дело в том, что после укладки покрытия на нем сроком вплоть до месяца образуется тончайшая пленка, которая может быть скользкой. Поэтому на то время, которое требуется покрышкам автомобилей, чтобы стереть эту пленку, машины должны не ездить на данном отрезке дороги слишком быстро, чтобы избежать возможных ДТП.

Помимо этого, необходимо время для того, чтобы эмульсия вступила в полную реакцию с основой покрытия. В этот период асфальтовая крошка может прилипнуть к покрышке и затем вылететь в стекло этой или проезжающей мимо машины.

На главных шоссе страны ремонт ведется на участке от Риги до Вентспилса, Риги до Лиепаи, Валмиеры до Валки, Даугавпилса до Медуми, Резекне до Аудрини, а также от Стирниене до Вилян.

В Земгале самый крупный ремонт дорог ведется возле Рижской ГЭС и Плявиньской ГЭС, на участке от Яунелгавы на трассе Бауска — Айзкраукле (Р87). Там значительно замедлено движение транспорта из-за установленных временных светофоров.

В Видземе начат ремонт Таллинского шоссе перед границей с Эстонией (А1). Работы продолжаются на Валмиерском шоссе (А3), где установлены временные светофоры перед Валкой и на въезде и выезде из Валмиеры.

В Латгалии работы ведутся на нескольких участках трассы Екабпилс — Резекне (А12). Семь светофоров стоит до Лудзы, еще десять — в окрестностях Вараклян. На каждом из этих участков следует считаться с дополнительным часом в пути.