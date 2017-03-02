"Переходного периода, когда ты можешь постепенно приспособиться, попросту нет. Однажды ты оказываешься на пенсионном положении — и все", — пояснил студент. Он отметил, что человеку сразу же приходится переходить на режим очень строгого планирования всех своих расходов — чтобы упростить процесс Кристап даже завел специальную таблицу. Учет особенно важен в те дни, когда нужно идти в магазин и закупать продукты на неделю вперед.

Ни походов в кино, ни своей машины

"В магазин нужно идти со списком и, как подтвердилось выражение, не на пустой желудок. Пройдя кассу и видя сумму на чеке, я понимал, что в повседневной своей жизни потратил бы в два-два с половиной раза больше", — рассказал участник эксперимента. Он пояснил, что на 55 евро в неделю можно купить лишь самое необходимое — и это с учетом того, что покупать приходится продукты по скидке, а молоко или кефир лучше брать на разлив. Со своей тарой получается дешевле.

Кристап отмечает, что при этом Дзидра умудряется отклаывать деньги на посещение бассейна — правда, позволить себе может лишь две тренировки в месяц. Что касается Кристапа, то ему пришлось отказаться и от пользования автомобилем, и от кино, так как два билета с закусками в данном случае обойдутся в половину недельного бюджета.

"Если на такие суммы жить долгое время, зная при этом, что в дальнейшем у тебя не будет дополнительного дохода… Выжить можно, но это именно выживание", — пришел к выводу студент.

"Скорее всего, будем работать до 80 лет"

Старение общества было в этом году одной из главных тем Всемирного экономического форума в Давосе. По прогнозам ООН, в 2100 году в мире будет 2,5 млрд человек старше 65 лет. Это создаст много вызовов экономического характера, так как пропорция работающих и пенсионеров ухудшится.

Старший менеджер Всемирного экономического форума Питер Ванхам заявил следующее: "Мы автоматически считаем, что государство будет платить нам пенсии так же, как платило нашим родителям и их родителям. Но это наивно и даже опасно, поскольку, по всей вероятности, работать нам придется до 80 лет и самим платить за свои пенсии, так как у правительств денег на это не будет".

Среди стран Балтии Латвия наиболее не готова к пенсиям

Что же касается готовности жителей Латвии к переходу на пенсию, то страна оказалась последней в списке из трех государств Балтии. По 10-балльной шкале готовность населения банком SEB была оценена лишь на 3,4 балла, тогда как в Литве этот индекс равен 3,5, а в Эстонии — 3,8 баллам.