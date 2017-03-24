Как сообщили в Министерстве обороны, 27 марта министр и директор Центра яунсардзе и информации майор Айвис Мирбахс посетят Калнскую среднюю школу в Салдусском крае, чтобы встретиться с яунсаргами.

Грамоты получат 22 молодых человека за мужество, самоотверженность и умение реагировать в сложной ситуации.

22 марта в 11 часов в Нигранде недалеко от Калнской школы возник пожар. Учащиеся, находившиеся на уроке, по собственной инициативе помогали выносить из здания мебель и вещи, а инструктор Айга Андерсоне следила за тем, чтобы они не рисковали.

После пожара несовершеннолетние были доставлены на проверку в Лиепайскую и Кулдигскую больницы. Десять из них отравились дымом, но без серьезных последствий.