На вопрос Юдина о возможности обнародовать эти материалы руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме ответил, что следовало бы либо обнародовать всю информацию, либо не разглашать эти материалы вообще. В случае их обнародования необходимо, чтобы они внесли полную, а не фрагментарную ясность, сказал депутат.

Прокурор Марис Лея отметил со своей стороны отметил, что для того чтобы опубликовать эти материалы, необходимо внести поправки в Уголовно-процессуальный закон. Юдин считает, что в этом не будет необходимости, если будет принят специальный закон.

Как сообщалось, 27 июля Сейм утвердил состав парламентской комиссии по расследованию так называемого дела олигархов. В нее вошли депутаты Андрей Юдин, Мартиньш Шицс, Игорь Пименов, Ритвар Янсонс, Ингуна Судраба и Айнар Межулис. Председателем комиссии была избрана Судраба.

Прослушанные в гостинице "Ридзене" переговоры между политиками и предпринимателями послужили одним из основных доказательств в так называемом деле олигархов, которое было возбуждено в 2011 году по таким статьям Уголовного закона, как взяточничество, легализация незаконно полученных финансовых средств, злоупотребление служебным положением и нарушения ограничений для должностных лиц.

БПБК расследовало это дело несколько лет, но решило его прекратить, так как прослушанные разговоры оказались недостаточным доказательством для предъявления обвинения.