"Мне кажется, надо признать, что неграждане находятся в зоне комфорта. Конечно, многим это не нравится, но это не ситуация, когда люди лишены каких-то возможностей. Я делаю выводы на основании цифр. Когда человеку плохо, он меняет свой статус, решает уехать. В данном случае на психологическом уровне, несомненно, никакой радости нет. Но при этом никого не увольняют, не понижают зарплаты, люди к этому привыкли. Они не рады этому статусу, но экономически неграждане находятся в зоне комфорта", — считает Юдин.

Комментируя данные Управления по делам гражданства и миграции, согласно которым за десять число граждан России, проживающих в Латвии, выросло на 28 тысяч человек, Юдин отметил, что это естественный процесс.

"Я очень спокойно воспринял эту информацию. Есть люди, которые пытаются драматизировать, ищут объяснения таким данным. Но, во-первых, мы говорим о периоде в целых десять лет, это не год и не два. Здесь я вижу две различные ситуации. Первая — это люди, которые приехали в Латвию, которые хотят жить в Европе. Вторая — это неграждане, которые не пошли натурализовываться, многие из них выбрали российское гражданство. Меня больше привлекает вторая группа, по-моему, это более серьезная проблема. Мне жаль, что люди которые связаны с Латвией, которые живут здесь всю жизнь, в результате выбирают гражданство России. Объективно я их понимаю — конечно, есть бонусы, есть выгода, это не означает, что этих людей надо осуждать. Это личностные соображения. Проблема Латвии в том, что за 20 с лишним лет мы не смогли разобраться со статусом негражданина", — сказал Юдин.

При этом, по словам Юдина, жители Латвии с иностранным гражданством, в том числе российским, не испытывают никаких ограничений.

"Неграждане живут в Латвии, многие из них выбирают российское гражданство и не боятся, что у них могут возникнуть какие-то проблемы в связи с этим. Два месяца назад к нам приходили латыши, живущие в России, они говорят, что хотели бы иметь единый — латвийский — паспорт, но жить в России, имея иностранный паспорт, невыносимо и невозможно. В Латвии жить с российским паспортом абсолютно комфортно, так что не все так плохо", — сказал Юдин.

Напомним, как сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции, в начале 2007 года в Латвии было зарегистрировано 27 380 граждан России, а к 1 января 2017 года их число достигло 55 440, тогда как годом ранее в Латвии было 55 989 граждан России.