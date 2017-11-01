Юрканс указал, что санкции против России могут негативно повлиять на Латвии. Он описал несколько сценариев возможного развития событий, как могла бы действовать Россия, если ее экономика рухнет.

"Представьте, что Россия уязвлена настолько, что станет торговать своим ядерным оружием. И не дай Бог, что там будет голод и к нам через границу пойдут топлы россиян", — сказал Юрканс.

Он убежден, что Латвия в таком случае сильно пострадает. "Мы проклянем тот день, когда Россия экономически будет слаба", — говорит бывший политик.

Юрканс указал, что санкции против России не единственный неправильный шаг, который допустили. Он считает, что Латвия слишком послушна. "Все те бесполезности, которые произошли в стране, произошли с нашего молчаливого согласия. Как пример он упомянул участие в Иракской войне. "Мы тихо молчим, когда нам говорят: "Идите воевать в Ирак!". Фактически мы помогли оккупировать Ирак. В результате войны образовался ИГИЛ, против которого сейчас воюем мы и еще будут страдать наши дети", — указал Юрканс.

Он уверен, что следуя указаниям США, Латвия скорее пострадает, нежели получит выгоду.

"Вопрос в том, насколько наша внутренняя и внешняя политика моральна и самостоятельна. Если мы продолжим бежать по следам дядюшки Сэма и будем слушать все, что он нам говорит, то очень скоро мы придем к очень печальной ситуации", — сказал Юрканс.

Бывшего политика больше беспокоит, что происходит у нас в стране.

"Мне больно от того, что наша страна настолько коррумпирована. Больно, когда я вижу, что из нашей страны молодежь уезжает, чтобы повышать благосостояние других государств, когда учащиеся после окончания средней школы не могут найти работу. Мне очень жаль", — подчеркнул Юрканс.