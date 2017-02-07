Пляжи в городе будут разделены на зоны активного или спокойного отдыха; кроме того, появятся нейтральные зоны, природные пляжи и зеленые зоны. Разделение пляжей будет зафиксировано на карте.

Предполагается, что зонирование пляжей в Юрмале позволит обеспечить рациональное управление пляжами, а также сохранить прибрежный ландшафт и другие природные ресурсы.

Ранее уже сообщалось, что с 1 марта юрмальские власти меняют систему пропусков в город. Одноразовый пропуск по-прежнему будет стоить 2 евро, но от долгосрочных пропусков решено отказаться. Они станут электронными — при въезде в город автоматическая система будет считывать номера машины и проверять наличие разрешения (подробная информация о новом порядке).