Бороться с "зайцами", которые на частном транспорте без оплаты въезжают в Юрмалу, помогут современные технологии. Специальное оборудование будет считывать номера автомашин, которые пересекают границы города, и вся информация будет сверяться с базой данных, в которую внесены все пользователи пропусков в Юрмалу, сообщили порталу DELFI в пресс-службе городской думы.

Информация о нарушителях затем будет передаваться Муниципальной полиции. За въезд на территорию курорта без разрешения предусмотрен штраф в размере 50 евро, напоминают в Юрмальской думе.

К тому же, вскоре городские власти намерены подкорректировать механизм покупки одноразовых пропусков (разрешений для въезда в Юрмалу) — придется вводить регистрационный номер машины. Соответственно также информация о пропусках на одноразовый въезд будет доступна полиции самоуправления в электронном виде. Это также позволит отлавливать "безбилетников".

Она признает, что, несмотря на новый порядок системы пропусков, избежать пробок на въезде в Юрмалу не удастся. Причина — ограниченная пропускная способность шоссе. Убедиться в этом смогли все те, кто в минувшие выходные дни, воспользовавшихся хорошей погодой, решили на своем транспорте съездить в Юрмалу. Машины стояли в очереди (несколько километров), хотя приобрести одноразовый "билет" за 2 евро можно как в автомате, так и при помощи мобильных приложений.

Как уже ранее писал портал DELFI, с 1 апреля необходимо платить за въезд в Юрмалу. Как и в предыдущие годы плата за одноразовый въезд составляет два евро. Пропуск на одноразовый въезд можно приобрести в пунктах въезда в Приедайне и Вайвари, выполняя платеж картой или наличными, а также посредством смс или мобильного приложений. Но парковки в Юрмале будут бесплатными, за исключением частных автостоянок.

В этом году за въезд в Юрмалу пропуск необходимо покупать также для мотоциклов.

С этого года долгосрочные пропуски стали электронными. Пропуск на один месяц или на весь сезон (с 1 апреля до 1 октября) можно приобрести в электронном виде на портале epakalpojumi.jurmala.lv. Пропуск на 30 дней стоит 31 евро для транспортного средства массой до 3,5 тонн, для остальных транспортных средств — 43 евро. На весь сезон — 107 евро для транспортного средства полной массой до 3,5 тонн, для остальных — 213 евро.

Пошлину за въезд не нужно будет платить для электромобилей и транспортных средств, которые оборудованы для автоводителя — инвалида (им пропуск не нужен). От уплаты пошлины освобождены также транспортные средства, которые перевозят инвалидов первой группы, детей — инвалидов, а также инвалидов, для которых затруднено перемещение, но такие автомобилисты перед въездом в Юрмалу должны остановиться у пропускного пункта в Приедайне, чтобы работник полиции самоуправления мог зарегистрировать пропуск, или предварительно необходимо зарегистрировать пропуск на портале epakalpojumi.jurmala.lv.

Жителям Юрмалы, у которых на 1 марта 2017 года задекларирован адрес места жительства или которым принадлежит недвижимое имущество в Юрмале, пропуски на находящиеся в собственности, владении или распоряжении, зарегистрированные в Дирекции безопасности дорожного движения транспортные средства присваиваются и регистрируются в информационной системе автоматически бесплатно. Также и юридическим лицам, у которых в Юрмале зарегистрирован юридический адрес, пропуски на находящиеся в собственности или распоряжении, зарегистрированные в Дирекции безопасности дорожного движения транспортные средства регистрируются автоматически.

С этого года изменения в пропускной системе касаются также такси — пошлину не платят те такси, которым выдана лицензионная карточка для работы в Юрмале.

По данным мэрии, в 2016 приобретено 934 тысячи одноразовых пропусков на въезд в Юрмалу, из которых 129 тысяч — посредством мобильных услуг. За прошлый год Юрмальское самоуправление за въезд транспортных средств в зону особого режима получило 2,1 млн евро.

Плата за въезд на административную территорию города Юрмалы действует с 1996 года.