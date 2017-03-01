Ранее в ряды Новой консервативной партии вступил бывший глава оперативного отдела БПБК Юрис Юрашс.

Как рассказала Стрике передаче De facto Латвийского телевидения, с ней говорили представители многих политических партий, но экс-сотрудница БПБК приняла решение дождаться судебного решения о ее увольнении из бюро.

После этого Стрике появилась на мероприятии, проводимом Новой консервативной партией. Стрике пришла вместе с лидером партии спустя несколько минут после начала.

"Я серьезно об этом думала и приехала, чтобы познакомиться с членами НКП. Если я решусь связать свою жизнь с политикой, то, несомненно, это партия объединяет людей, которые своими реальными делами доказали, что такое верховенство закона, и боролись за принципы, а не только говорили о них", — указала Юта Стрике.