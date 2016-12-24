На улучшение инфраструктуры Даугавпилсской больницы выделено 15,1 млн евро, сообщил агентству LETA член правления ООО "Даугавпилсская региональная больница" Рейнис Йокстс.

Медучреждение просило у государства 24 млн евро, одно предоставлено 15,1 млн евро, пояснил он. В следующем году больница может получить 7,6 млн евро, а в 2018 году — еще 7,5 млн евро. "Конечно, мы хотели большего, но в нынешней ситуации и это хорошо", — сказал Йостс.

На выделенные средства планируется улучшить инфраструктуру кардиологического, онкологического отделений и качество медицинских услуг для матери и ребенка.

Как сообщалось, на этой неделе правительство на развитие университетских и больших региональных больниц выделило 174 млн евро.