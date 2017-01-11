Исключения допустимы лишь в тех случаях, когда перемещение по льду водоема связано с надзором и уходом за территорией или поисково-спасательными работами.
"Опыт показывает, что большинство поездок по льду водоема в погоне за адреналином заканчивается печально. В результате причинен ущерб окружающей среде, испорчен транспорт, наложен штраф, плюс расходы на спасательные работы", — говорит старший инспектор среды Мартиньш Блаус.
Административный штраф за такое нарушение для физических лиц составляет от 30 до 1000 евро, а для юридических — от 280 до 2100 евро.