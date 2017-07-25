По сравнению с прошлым годом сумма компенсаций меньше, потому что по более чем половине оглашенных постановлений нарушение не констатировано. С момента вступления в силу Европейской конвенции о правах и основных свободах человека до 31 декабря 2016 года ЕСПЧ присудил компенсаций на 1,936 млн евро.

В 2016 году ЕСПЧ огласил 25 постановлений по 26 делам против Латвии, что на три постановления меньше, чем в 2015 году. По девяти делам признано одно или несколько нарушений упомянутой конвенции, по одному делу заключено мировое соглашение между правительством Латвии и истцом, а по 25 делам запрошено мнение правительства Латвии.