Ежегодно в Латвии не перерабатывается или не попадает на полигоны 275 000 кубометров отходов. Они выбрасываются в окружающую среду: в леса, на обочины дорог, в водоемы — или закапываются. Такое количество отходов по размерам сравнимо с "Замком света", сообщает Latvijas Zaļais punkts.

Буем строить "дворцы света" из знаний, а не из отходов

"Лето — это пора, когда мы намного больше времени проводим на природе. Прогулки по лесу, сплавы по реке, велопутешествия, пикники у озера или моря — все это прекрасные способы времяпрепровождения, которые при ответственном поведении дружественны и нам самим, и окружающей среде.

Однако люди не всегда ведут себя ответственно и собирают за собой мусор. Оставляют как пластмассовые, бумажные и стеклянные упаковки, так и опасные отходы: батарейки, аккумуляторы и др. Я призываю жителей быть ответственными по отношению к себе, окружающим, природе и строить "дворцы света" из знаний, а не из отходов", — говорит Каспарс Закулис, директор AS Latvijas Zaļais punkts.

Пятьсот лет жизни рыболовной лески

Время разложения отходов в естественной среде варьируется от пары недель до 800 лет или "вечной жизни" в окружающей среде. Так, например, бумажные салфетки разлагаются за 2—4 недели, хлопчатобумажная одежда — за 1—5 месяцев, а сигаретные фильтры и пластмассовые пакеты могут разлагаться в течение нескольких десятилетий.

Еще хуже обстоит дело с памперсами и рыболовными лесками, которые, будучи выброшенными в окружающую среду, остаются там в течение минимум пятисот лет. Пластмассовые бутылки в естественной среде разлагаются приблизительно за 500 лет. В свою очередь, стеклянные бутылки и банки в природе вообще не разлагаются, но изнашиваются за более продолжительный период времени.

Последствия от выброшенных в окружающую среду отходов

Есть множество причин, почему нельзя выбрасывать отходы в окружающую среду. Во-первых, загрязняется почва и грунтовые воды, во-вторых, таким образом мы негативно влияем на свое собственное здоровье и здоровье животных. Оставленная на природе разбитая стеклянная бутылка может стать причиной ранения ноги человека и животного, а выброшенная жевательная резинка может стать причиной смерти птицы.

Три простых принципа, которые должен соблюдать каждый

Мусору нет места в природе, и каждый должен позаботиться о том, чтобы созданные им отходы попали в правильное место. Эту простую обязанность каждый может выполнить, соблюдая несколькопростых условий.

Во-первых, отходы всегда нужно выбрасывать в предназначенные для них контейнеры. Во-вторых, в быту отходы нужно сортировать, чтобы их можно было бы переработать максимально быстро. В-третьих, разумно делать покупки, создавая таким образом меньше отходов, и стараться использовать вещи повторно.

Очистить природу Латвии от мусора можно, объединив усилия всех и своевременно передавая информацию о замеченном загрязнении, чтобы его можно было устранить. Удобнее всего это делать, используя мобильное приложение Vides SOS.