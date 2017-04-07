Рижский сиротский суд в марте и начале апреля единолично решил ограничить в правах родителей, изъяв из неблагополучных семей 21 ребенка, сообщила агентству LETA представитель суда Линда Вержбицка.

По ее словам, такие решения принимаются с учетом информации, полученной от Рижской муниципальной полиции и других компетентных организаций. В марте в 12 случаях пришлось ограничить права родителей, из семей забрали 15 детей. Годом ранее решение было принято по 10 случаям, в отношении 12 детей.

Апрель также начался неспокойно. За первую неделю из семей изъято уже 6 детей.

В большинстве случаев детей забирали, так как их родители были в состоянии сильного алкогольного опьянения. В таком состоянии они не могли позаботиться о детях. Во многих случаях помимо того, что родители регулярно выпивают, находятся подтверждения насилия, в том числе над детьми. Любой насилие — физическое, эмоциональное или сексуальное — недопустимо, напоминают в Сиротском суде.