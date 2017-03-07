В Латвии пенсию получают 460,7 тысяч пенсионеров. Как свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования, в последние пять лет число пожилых людей, чья пенсия не превышает сто евро месяц — удвоилась. В прошлом году их было уже 21,3 тысячи или 4,6% от всего числа пенсионеров.

Стоит добавить, что больше всего пожилых людей или немногим более половины получают от 200 до 300 евро в месяц. И это не считается большой суммой.

Стоит добавить, что за пять лет на 58% выросло и то число пенсионеров, чья ежемесячная пенсия выше 500 евро. Их число — 31 тысяча или 7% от общего числа людей пенсионного возраста. Из них более пяти тысяч получают пенсию, превышающую тысячу евро.

Что же касается готовности жителей Латвии к переходу на пенсию, то страна оказалась последней в списке из трех государств Балтии. По 10-балльной шкале готовность населения банком SEB была оценена лишь на 3,4 балла, тогда как в Литве этот индекс равен 3,5, а в Эстонии — 3,8 баллам.

Минблаг Латвии признает, пенсионеры — наименее защищенная социальная группа, и возможностей получить дополнительные доходы у них немного.

На вопрос о решениях по повышению маленьких пенсий представитель Минблага Эгил Зариньш ответил, что эта задача имеется в плане действий правительства, и ответственная парламентская комиссия начнет ее рассматривать в начале марта вместе с представителями Минблага.

В свою очередь руководитель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш сказал, что повышение необлагаемого минимума большинству пенсионеров без дополнительных решений ничего не даст. Как он пояснил, у многих пенсионеров пенсии менее 235 евро, и необлагаемый минимум в размере 450 евро их положение не улучшит.