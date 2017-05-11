Почему умные — не всегда богатые, какие политики принимают самые грамотные решения, помогает ли декольте думать, зачем нужна школа… Магистр российской телеигры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев ответил на вопросы своих рижских поклонников.

В Латвию Максим Поташев приехал второй раз за полгода, чтобы 11 мая провести в отеле Radisson Blu Daugava семинар "Принятие решений и развитие силы интеллекта", обучающий оптимальным образом находить выход из разных сложных проблем в бизнесе и повседневной жизни. Накануне встретившись со своими поклонниками в книжном кафе Polaris торгового центра Domina.

Максим уже 27 лет играет в "Что? Где? Когда?". Кроме того, с 2009 года он возглавляет собственную компанию R&P Consulting, которая консультирует в области маркетинга, продаж и клиентского сервиса. Также он активно занимается преподавательской деятельностью по своим авторским методикам: проводит семинары, тренинги и мастер-классы. Один из них уже второй раз приезжает в Ригу.

За последние два года Максим написал две книги: "Век клиента" и "Путь решения". Они оказались настолько популярны, что к моменту встречи с рижанами издательству нечего было отправить на продажу. Придется ждать допечатывания тиража. Максим считает себя счастливым человеком, а главным источником радости называет своих трех детей.