Не более 20,5 млн евро будут потрачены на строительство инфраструктуры на границе с Россией и не более 10,68 млн евро — на границе с Белоруссией.

Дополнительное финансирование не запрашивалось, и проект не влияет на общие расходы бюджетов 2017, 2018 и 2019 годов.

Граница Латвии с Россией имеет протяженность 276 км. На ней находится десять отделений Государственной пограничной охраны.

Процесс приведения в порядок приграничной полосы начался в 2012 году, когда Государственная пограничная охрана заключила с предприятием Pk 19+9 договор о разработке технического проекта. Проект включает в себя четыре подвесных моста, патрульные тропы и забор длиной 93 км. В 2015 году о строительстве инфраструктуры был подписан договор с фирмой Igate.