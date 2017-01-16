В течение трех лет с тех пор, как в Латвии появилась африканская чума свиней (АЧС), на меры по профилактике и борьбе с ней истрачено 13,318 млн евро, сообщает Министерство земледелия.

По расчетам министерства, в 2014 году на борьбу с болезнью истрачено 7,095 млн евро, в 2015 году — 3 млн евро, в прошлом году — 3,2 млн евро.

Из этой суммы компенсации за ликвидацию примерно 14 000 свиней на зараженных фермах, а также компенсации за нарушения торговли составили 2,332 млн евро.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) получила 6,7 млн евро на меры по дезинфекции, передвижную установку по сжиганию трупов животных, уничтожение зараженных продуктов на пунктах пограничного контроля, а научный институт Bior получил 1,986 млн евро на проведение исследований.

Службе государственных доходов за контроль над багажом частных лиц выплачено 911 500 евро, а Государственной полиции и Государственной пограничной охране за контрольные меры — 195 990 евро.

За три года самоуправления получили на борьбу с АЧС 101 820 евро, а на приобретение холодильных установок для хранения туш — 960 000 евро из пожертвования Latvijas Valsts meži.